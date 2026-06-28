Határon átívelő együttműködés az olimpiai eszme jegyében

A Magyar Olimpiai Akadémia számára fontos a külhoni kapcsolatok erősítése. A szakmai találkozók mellett közös sportrendezvényekkel és kölcsönös eseménylátogatásokkal mélyítik a kapcsolatokat.

Az elmúlt napokban az olimpiai akadémia vezetése jelen volt az Ipolyságon megrendezett Mozgásban a főtér tömegsporteseményen s alig egy hete ipolysági gyerekek vettek részt a budapesti olimpiai napon. Gyurta Dániel, a Magyar Olimpiai Akadémia elnöke és Győr Béla, az akadémia főtitkára részt vett az ipolysági székhelyű Szokolyi Alajos Olimpiai Klub május végi emlékülésén.

Az akadémia és az ipolysági olimpiai klub kapcsolata már több mint két évtizedre nyúlik vissza – mondta a Felvidék.ma megkeresésére Győr Béla. Mint hozzátette, a klub húsz évvel ezelőtti megalakulásánál jelen volt a Magyar Olimpiai Akadémia küldöttsége. Innen datálható gyümölcsöző, szoros kapcsolatunk – jelezte az akadémia főtitkára.

Részben a Szokolyi Alajos Olimpiai Klub vezetőségének, Révész Ferencnek és Révész Angelikának köszönhetően más szlovákiai olimpiai klubokkal is felvették a kapcsolatot.

Idővel szorosabb kapcsolat alakult ki a dunaszerdahelyi Csallóközi Olimpiai Klubbal.

Mára ugyancsak baráti viszonyt ápolnak a komáromi székhelyű Kárpátia Sport Polgári Társulással. A Pallag György vezette civil szervezet által rendezett sporteseményeken, megemlékezéseken jelen vannak a Magyar Olimpiai Akadémia képviselői is.

Kölcsönösen jelen vagyunk a rendezvényeinken – fűzte hozzá.

A Kárpátia Sport Polgári Társulás révén Komáromszentpéterrel is felvették a kapcsolatot, hiszen a szervezet több rendezvénye kötődik a községhez.

Az akadémia vezetősége többek között jelen volt a Kárpátia Sport Polgári Társulás Aranycsapat-megemlékezésén a budapesti Szent István-bazilika altemplomában. A Komáromban tartott Aranycsapat Kupa labdarúgótornán is jelen voltak már az akadémia képviselői. Bukovi Mártonra is közösen emlékeztek a rákoskeresztúri új köztemetőben.

Június 20-án a budapesti Városligetben szervezte meg a Magyar Olimpiai Bizottság az Olimpiai Napot. A Magyar Olimpiai Akadémia olimpiai edukációs programjukkal volt jelen. Az Olimpiai Értékek Nevelési Program több állomásból állt, melyen izgalmas foglakozások várták a gyerekeket. A program célja az olimpizmus alapelveinek megismertetése.

A magyarországi tanintézmények tanulói mellett Ipolyságról is érkezett egy tizenhat fős csapat a budapesti rendezvényre. Többedik alkalommal kapcsolódtak be az Ipoly menti kisváros tanulói a jeles eseménybe.

„A Szokolyi Alajos Olimpiai Klub és a Magyar Olimpiai Akadémia közötti húszéves barátság és együttműködés évről évre tartalmasabbá teszi a közös munkánkat az olimpiai eszme hirdetésében és a jövő generációjának nevelésében”

– fogalmazott az ipolysági olimpiai klub vezetése az együttműködéssel kapcsolatban.

A Magyar Olimpiai Akadémia a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai és kulturális háttérintézménye, amely 1985-ben alakult meg azzal a céllal, hogy ápolja és továbbadja az olimpiai eszme és a magyar sportmozgalom hagyományait. Az olimpiai akadémia a világ 27. nemzeti olimpiai akadémiájaként jött létre, és azóta is aktív szereplője a nemzetközi olimpiai közösségnek.

Az akadémia tevékenységei közé tartozik az olimpiai nevelés, sporttörténeti kutatás, ismeretterjesztés és közösségépítés. Programjai révén különböző korosztályokat szólít meg – diákokat, pedagógusokat, sportolókat és érdeklődő civileket –, hogy megismertesse velük az olimpizmus értékeit: a tisztességes versenyt, a kitartást, a nemzetközi együttműködést és a sporton keresztüli személyes fejlődést.

Pásztor Péter/Felvidék.ma