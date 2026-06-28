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Határon átívelő együttműködés az olimpiai eszme jegyében

A Magyar Olimpiai Akadémia erősíti felvidéki kapcsolatait

Pásztor Péter
Pásztor Péter
Ipolyságiak a budapesti Olimpiai Napon (Fotó: Team Hungary, Facebook)

A Magyar Olimpiai Akadémia számára fontos a külhoni kapcsolatok erősítése. A szakmai találkozók mellett közös sportrendezvényekkel és kölcsönös eseménylátogatásokkal mélyítik a kapcsolatokat.

Az elmúlt napokban az olimpiai akadémia vezetése jelen volt az Ipolyságon megrendezett Mozgásban a főtér tömegsporteseményen s alig egy hete ipolysági gyerekek vettek részt a budapesti olimpiai napon.  Gyurta Dániel, a Magyar Olimpiai Akadémia elnöke és Győr Béla, az akadémia főtitkára részt vett az ipolysági székhelyű Szokolyi Alajos Olimpiai Klub május végi emlékülésén.

Révész Angelika, Győr Béla, Gyurta Dániel (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az akadémia és az ipolysági olimpiai klub kapcsolata már több mint két évtizedre nyúlik vissza – mondta a Felvidék.ma megkeresésére Győr Béla. Mint hozzátette, a klub húsz évvel ezelőtti megalakulásánál jelen volt a Magyar Olimpiai Akadémia küldöttsége. Innen datálható gyümölcsöző, szoros kapcsolatunk – jelezte az akadémia főtitkára.

Részben a Szokolyi Alajos Olimpiai Klub vezetőségének, Révész Ferencnek és Révész Angelikának köszönhetően más szlovákiai olimpiai klubokkal is felvették a kapcsolatot.

Idővel szorosabb kapcsolat alakult ki a dunaszerdahelyi Csallóközi Olimpiai Klubbal.

A Magyar Olimpiai Akadémia vezetése gratulál az Szokolyi Alajos Olimpiai Klubnak (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mára ugyancsak baráti viszonyt ápolnak a komáromi székhelyű Kárpátia Sport Polgári Társulással. A Pallag György vezette civil szervezet által rendezett sporteseményeken, megemlékezéseken jelen vannak a Magyar Olimpiai Akadémia képviselői is.

Kölcsönösen jelen vagyunk a rendezvényeinken – fűzte hozzá.

A Kárpátia Sport Polgári Társulás révén Komáromszentpéterrel is felvették a kapcsolatot, hiszen a szervezet több rendezvénye kötődik a községhez.

Az akadémia vezetősége többek között jelen volt a Kárpátia Sport Polgári Társulás Aranycsapat-megemlékezésén a budapesti Szent István-bazilika altemplomában. A Komáromban tartott Aranycsapat Kupa labdarúgótornán is jelen voltak már az akadémia képviselői.  Bukovi Mártonra is közösen emlékeztek a rákoskeresztúri új köztemetőben.

Gyurta Dániel szól az ipolysági fiatalokhoz (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Június 20-án a budapesti Városligetben szervezte meg a  Magyar Olimpiai Bizottság az Olimpiai Napot. A Magyar Olimpiai Akadémia olimpiai edukációs programjukkal volt jelen. Az  Olimpiai Értékek Nevelési Program több állomásból állt, melyen izgalmas foglakozások várták a gyerekeket. A program célja az olimpizmus alapelveinek megismertetése.

A magyarországi tanintézmények tanulói mellett Ipolyságról is érkezett egy tizenhat fős csapat a budapesti rendezvényre. Többedik alkalommal kapcsolódtak be az Ipoly menti kisváros tanulói a jeles eseménybe.

„A Szokolyi Alajos Olimpiai Klub és a Magyar Olimpiai Akadémia közötti húszéves barátság és együttműködés évről évre tartalmasabbá teszi a közös munkánkat az olimpiai eszme hirdetésében és a jövő generációjának nevelésében”

– fogalmazott az ipolysági olimpiai klub vezetése az együttműködéssel kapcsolatban.

A Magyar Olimpiai Akadémia  a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai és kulturális háttérintézménye, amely 1985-ben alakult meg azzal a céllal, hogy ápolja és továbbadja az olimpiai eszme és a magyar sportmozgalom hagyományait. Az olimpiai akadémia a világ 27. nemzeti olimpiai akadémiájaként jött létre, és azóta is aktív szereplője a nemzetközi olimpiai közösségnek.

A Mozgásban a főtér sportesemény megnyitóján Ipolyságon (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az akadémia tevékenységei közé tartozik az olimpiai nevelés, sporttörténeti kutatás, ismeretterjesztés és közösségépítés. Programjai révén különböző korosztályokat szólít meg – diákokat, pedagógusokat, sportolókat és érdeklődő civileket –, hogy megismertesse velük az olimpizmus értékeit: a tisztességes versenyt, a kitartást, a nemzetközi együttműködést és a sporton keresztüli személyes fejlődést.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

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