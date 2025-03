Šimečka tévútjai

Vezess új utakra, mondja Az ember tragédiájában Ádám Lucifernek és hozzá hasonlóan a kormányellenes tüntetések résztvevői is új utak felé indítanák el az országot, s ehhez keresnek és találnak is ügyeletes ellenzéki beugrókat, álmessiásokat. A baj csak az, hogy a legtöbb esetben már jó előre nem kétséges, hogy a hataloméhes ellenzéki hangadók bizony nem a vágyott jobb irányba kormányoznák az országot.

A miniszterelnöki posztra áhítozó Michal Šimečka, a PS elnöke naponta megereszt egy újabb okosságáradatot, melyet aztán a balliberális média prófétai kinyilatkoztatásként terjeszt. Vehemens emberünk némileg azért érzékeli a széljárás változását, mert az eddig szitokszónak számító béke érdekében emeli fel a szavát, mondván, hogy az igazságos béke és Szlovákia biztonságának megteremtésében most kulcsfontosságú szerepe van Európának és a legközelebbi szövetségeseinkkel fenntartott kapcsolatoknak.

Nagyon jellemző, hogy a legközelebbi szövetségesekként Csehországot, Lengyelországot, Németországot, Franciaországot és Nagy-Britanniát nevezi meg, amihez azt hiszem, nem kell külön kommentárt fűzni. Robert Fico kormánya viszont szerinte semmit sem tesz ezen a téren.

A PS elnöke szerint az lenne az igazságos béke, amit a háborúpárti európai vezetők teremtenének meg, akik a béketeremtést csak fegyveres úton, a saját országaik gazdaságának tönkretétele, és saját katonáik Ukrajnába küldése árán tartják elképzelhetőnek.

S akik nem mellesleg hisztérikus sivalkodásba kezdtek és mélységesen felháborodtak azon, hogy Trump ettől eltérő módon akar békét teremteni, s nem volt hajlandó tolerálni Zelenszkij „még több pénzt és még több fegyvert akarunk” kezdetű, az európai vezetőknél minden alkalommal feltétlen támogatásra találó követelőző hangnemét, s nem ölelte keblére, nem rajongta körül a pökhendi ukrán elnököt.

Šimečka azt is nehezményezte, hogy Donald Trump leállította az ukránoknak irányuló katonai segítségnyújtást, ezért magától értetődőnek tartja, hogy ezt a szerepet Európának kell átvállalnia. Úgy véli, hogy ebben Szlovákiának is élen kell járnia, s kifogásolja, hogy a Fico-kormány úgymond semmit sem tesz ezen a téren, hanem a közös európai döntések blokkolásával fenyegetőzik.

A PS elnöke azt is bírálta, hogy Szlovákia nincs ott a tárgyalóasztalnál, ehelyett teljesen elszigetelődik. Nos, ami azt illeti, nem Szlovákia szigetelődött el, hanem Európa, az európai vezetőket nem hívták a tárgyalóasztalhoz,

amire válaszul megpróbálják megakadályozni a békekötést, illetve továbbra is adják Zelenszkij alá a lovat, akit könnyű táncba vinni, mert a hatalmát az ország sorsánál fontosabbnak tartja. A háborúpárti, megroggyant gazdaságú Németország például azonnal bejelentette, hogy tovább támogatja az ukránokat, Ursula van der Leyen is hasonló szólamban veri a tamtamot, a PS elnöke szerint pedig Szlovákiának is ezt a vonalat kell követnie.

Fico ezzel szemben azt hangoztatja, hogy azonnali fegyverszünetet akar Ukrajnában, míg az EU a háború folytatását szeretné elérni. Kijelentette, hogy Szlovákia nem fogja támogatni Ukrajnát sem anyagilag, sem katonailag.

Azt viszont leszögezte, hogy kész tárgyalni egy európai védelmi rendszer létrehozásáról, amennyiben az amerikai tárgytalanná válik. Megismételte, hogy a különbség Szlovákia és a többi ország között az, hogy Szlovákia a békét támogatja, nem pedig a háború folytatását.

A kormányfő szerint a kormánynak az sem érdeke, hogy az állami költségvetésből az ukrajnai háború finanszírozására gyűjtsön.

Kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij és Donald Trump amerikai elnök között az Ovális Irodában kialakult konfliktus elsősorban az ukrán elnök hozzáállásának volt köszönhető, mivel elutasítja az azonnali tűzszünet lehetőségét. A miniszterelnök kivételekhez szeretné juttatni Szlovákiát az uniós csúcson, tekintettel a konszolidációra. A növekedési és stabilitási paktum elvárásait túlzottnak tartja számunkra.

A csúcstalálkozón megvitatásra kerülő állásfoglalást azzal egészítené ki, hogy Ukrajnának biztosítania kell a gáztranzitot.

A tervezett brüsszeli EU-csúcstalálkozóval kapcsolatban, melynek témája Ukrajna támogatása és Európai védelme lesz, kifejezésre juttatta, hogy nem hajlandó támogatni az ukrajnai háborút, ezért nem ért egyet az ország katonai vagy pénzügyi támogatásával. A csúcstalálkozón több dolgot is szeretne elérni.

Ha ezt nevezi Šimečka Szlovákia elszigetelésének és a szövetségesekkel való gáncsoskodásnak, lelke rajta.

Azt állítja, hogy a kormányfő történelmi pillanatban árulja el Szlovákia érdekeit, amikor Európa jövője és biztonsága a tét. Az álláspontok összevetése alapján viszont megállapíthatjuk, hogy bármilyen (jogos) kifogásaink is vannak Robert Fico kormányfővel kapcsolatban, tény, hogy az ő jelenlegi hozzáállása még mindig inkább szolgálja az ország érdekeit, mint a legnagyobb ellenzéki párt miniszterelnöki posztra áhítozó vezéréé.

