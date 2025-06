Újra nyeregbe ülnek a lovasok

Július 5-én rajtol a IX. Felvidéki Vágta, a lovas versenyekkel és családi programokkal teli esemény, aminek a meglepetésvendége a Hunyadi-sorozat sztárja, Medveczky Balázs lesz – jelentették be a mai sajtótájékoztatón.

Az izgalmas versenyek és a gazdag családi és kulturális programok helyszíne ismét a dunaszerdahelyi sikabonyi reptér lesz, ahová a látogatókat idén is ingyenesen szállítják a Vágtabuszok.

A Felvidéki Vágta célja idén is változatlan: közösséget építeni, hagyományt őrizni és egész napos családi élményt nyújtani minden korosztálynak idén is ingyenes belépéssel.

A Nemzeti Vágta hivatalos előfutamaként megrendezett dunaszerdahelyi eseményre az ország minden részéből érkeznek lovasok. A IX. Felvidéki Vágtán három előfutamot terveznek, amelyeken összesen 9 lovas áll rajthoz. A felvidéki döntő után pedig három lovas juthat el a szilvásváradi Nemzeti Vágta döntőjébe, amely 2025. október 3–5. között valósul meg.

A verseny közösségépítő erejét emelte ki Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere, a rendezvény házigazdája is. A polgármester hangsúlyozta, hogy a rendezvény neve és szellemisége – a Felvidéki Vágta – megmarad, még ha ez egyeseknek „csípi is a csőrét”.

A város azért vállalta a rendezvény megszervezését, mert az egyrészt a régió központjában zajlik, másrészt sikerült olyan szponzorokat bevonni, akik nélkül az esemény nem valósulhatna meg. Kiemelte: ez nem politikai esemény, hanem hagyományőrző családi rendezvény, ahol a lovassport, a közösségi élmény és a magyar kultúra kerül a középpontba. A városi cégek is aktív szerepet vállalnak a lebonyolításban. A városvezető bizakodóan tekint az idei verseny elé, majd hozzátette: „Házigazdaként a célunk változatlan. Továbbra is azt szeretnénk, hogy a Felvidéki Vágta összehozza a szlovákiai magyar lovasokat, akik vállalják a magyar nemzet lovas múltját. Nagyon fontos számunkra a magyar hagyományőrzés, a magyar történelmi események felelevenítése, egyúttal pedig a lovassport népszerűsítése.”

A sajtótájékoztatón Bóna Erzsébet, a rendezvényt szervező BONS Promotion Kft. ügyvezetője kiemelte, hogy a Felvidéki Vágta célja a magyar lovas közösség összekovácsolása és az utánpótlás biztosítása. Ennek egyik eredménye, hogy a 2022-ben indult kishuszárok közül többen idén már felnőttként versenyeznek.

Idén 6 huszárgyermek (10–13 évesek) és 3 kishuszár (14 év felettiek) vesz részt. A versenyt három kategóriában rendezik meg: a Felvidéki Vágtán, a Kishuszár Vágtán és a Huszárgyerek Vágtán összesen 19 lovas áll rajthoz.

A három kategóriában Dunaszerdahely is indít versenyzőt: a felnőttek között Pőthe Zoltán, a kishuszároknál Kohút Linda, a legfiatalabbaknál pedig a 10 éves Györödi Anasztázia képviseli a várost.

Ahogy az előző években, idén is arra törekednek, hogy őseik lovas hagyományait, valamint a szlovákiai lovasklubok munkáját a fiatalokhoz is közelebb vigyék. A Felvidéki Vágtának köszönhetően a fiatalok sokkal nagyobb számban kezdtek el lovagolni, hiszen három olyan versenyző is van, aki korábban a Kishuszár Vágtán kezdte: Pőthe Laura, Baranyovics Blanka és Valacsai Zoé, akik idén a felnőttek között versenyeznek. Példaként említette Kohút Lindát, aki tavaly még a Huszárgyerek Vágtán indult, idén pedig már a Kishuszár kategóriában méreti meg magát.

Bóna Erzsébet szerint a Felvidéki Vágta így egyik legfontosabb célkitűzését teljesíti: a lovassport népszerűsítését a fiatalabb generációk körében.

A település tekintetében több visszatérő is van: Nyárasd, Királyrév, Sókszelőce, Somorja, Nagyabony vagy Nagyszarva, míg a Felvidéki Vágta történetében három település először indít lovast: Nádszeg, Csallóközcsütörtök és Dióspatony.

Winkler Zsolt, a Nemzeti Vágta nevezési és elővágta-igazgatója elmondta, hogy már négy elővágtán vannak túl, és fokozott figyelemmel kísérik a lovasok felkészülését. Évről évre növekszik a résztvevők színvonala, a versenyzők egyre tudatosabban készülnek. Fontosnak tartják a lovak egészségének megőrzését, és segítik a versenyzőket a helyes felkészülésben. Szó esett a szabályok betartásának fontosságáról, valamint arról, hogy a gyerek- és kishuszár kategóriák révén már utánpótlás is van. Winkler szerint az idei mezőny erős, akár a Nemzeti Vágta győztese is kikerülhet közülük.

A szervezők idén is kiemelten figyelnek a látogatók kényelmére: párakapuk, árnyékolás, étel-ital kínálat, gyermekprogramok és biztonsági intézkedések segítik a gondtalan szórakozást.

A szervezők célja az is, hogy a rendezvény különleges hangulatát minél többen átélhessék, ezért az egész napos eseményt gazdag kulturális és szórakoztató programmal bővítik. A legkisebbeket Kalap Jakab koncertshow-ja várja, míg a felnőtteket többek között a Nemzeti Lovas Színház musicalelőadása, a Cornfield Kids countryzenekar koncertje és a Mátyus Néptáncműhely fellépése szórakoztatja. A szervezők meglepetésvendéget is bejelentettek, a Hunyadi-sorozat sztárja, Medveczky Balázs érkezik a Vágtára, aki felvezeti a döntőt, díjat ad át, és a két program között interjút is ad a nagyszínpadon. Az esti koncertet a Neoton Família Sztárjai adják, őket követi Metzker Viki, valamint Pixa és Koósz Milán DJ-szettje.

A történelmi lovasbemutatók között szerepel egy honfoglalás kori előadás is, a Klapka György Lovaspolgárőr és Hagyományőrző Társulat közreműködésével. A gyerekeket korabeli fajátékok és interaktív harci eszközök kipróbálása is várja. A gasztronómiai kínálatot a Csallóközi ízek utcája biztosítja, és mintegy száz kézműves kínálja portékáját a vásártéren, ahonnan egyedi emlékeket is hazavihetnek az érdeklődők.

A IX. Felvidéki Vágta teljes programja itt érhető el.

Németh Tímea/Felvidék.ma