Olo Fest – Falusi mulatság

A Nagykürtösi járás aprófalvas településeinek egyike a 270 lélekszámú Óvár. A szép völgykatlanban fekvő helységet IV. Béla 1245. szeptember 9-én kelt oklevelében „Olowar“ alakban említik először, ám minden bizonnyal sokkal régebbi alapítású. Ezt bizonyítja, hogy az 1731-es egyházi vizitáció szerint a település temploma 1076-ban már létezett. A Balassák birtokához tartozó település lakói főleg szőlőtermesztéssel foglalkoztak.

Idén július utolsó szombatján OloFest – Falusi mulatság címmel került megrendezésre a falunapi ünnepség. A sportpályán felállított hatalmas szabadtéri színpadon bemutatott szentmise után Kanyó Attila, a község polgármestere köszöntötte a rendezvény résztvevőit.

Megnyitó beszédének elején örömét fejezte ki, hogy a falu lakói eljöttek együtt ünnepelni településük legjelesebb napját.

Bár, mint mondta, idén, kicsit rendhagyó módon, „odafentről“ kisebb anyagi támogatásból, de annál színvonalasabb – a biztató jövőbe néző, kivételes óvári hangulatú falunapot terveztek. Mennyei finomságok, zamatos italok kísérik majd a fellépő csoportok színvonalas előadásait, és a kifulladásig tartó mulatozást.

Beszédét Szent Pál apostol szavaival folytatta: „Ne azt keressétek, ami széthúz és megoszt benneteket, hanem azt, ami összeköt.“ A mi kis falunk is így gondolkodik. Ezért érdemes és szükséges tennünk a tágabb értelemben vett közösségünkért, a településünkért. Óvár falu fekvése, kivételes légköre, csendes hangulata ideális a pihenni és kikapcsolódásra vágyóknak – a munkából hazatérőknek és a helyi lakóknak egyaránt. A továbbiakban arról szólt, hogy „mint minden település, mi is fontosnak tartjuk a korábbi évtizedekben kialakult hagyományaink ápolását. A boldogságunk kulcsa a saját kezünkben van – gondolatainkban és tetteinkben gyökerezik. Mindenkinek hozzá kell tennie valamit képességei és tudása szerint az egyéni és közös boldogulásunkhoz. Én úgy érzem, sokan hozzá is teszik a magukét nem csekély mértékben.“

A szórakoztató program keretében elsőként a Csemadok Ipolynyéki Alapszervezetének Nagy Teréz vezette Palóc Népdalcsoportja lépett színpadra jól válogatott, hangulatos népdalokkal. Hasonlóképpen népdalok szerepeltek a Csemadok Ipolynagyfalusi Alapszervezet Ipoly hagyományőrző csoport repertoárjában is, Tóth Mária vezetésével. Negyedszázada működik Bombor Ivett irányításával a bussai Csemadok-szervezet Melódia női énekkara, amelyben ifjúságuk szép slágereit vonultatták fel előadásukban. Bár eredetileg nem szerepelt a programban, így meglepetésvendégnek számított Böjtös Nati, a Karizma (korábban Kiss Zenészek) együttes egyik énekesnőjének bemutatkozása.

Az esti mulatsághoz a ragyolci JAMA BAND húzta a talpalávalót hajnali két óráig. Ezt megelőzően került sor az értékes tomboladíjak kisorsolására. A rendezvényről természetesen a gasztronómiai ínyencségek sem hiányoztak.

A gyerekek különösebb érdeklődést nem mutattak a színpadon zajló műsor iránt, érthető módon inkább vonzotta őket az ugrálóvár, kézműves foglalkozás, arcfestés, lovaglás.

A rendezvény a KultMinor és Besztercebánya megye támogatásával valósult meg.

Bodzsár Gyula/Felvidék.ma