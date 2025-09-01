Szlovákiában komoly hiány van iskolapszichológusokból

Az iskolapszichológus az iskolában folyó sokrétű oktató-nevelő munkát a saját szakmai eszközeivel támogatja, olyan kérdésekkel, problémákkal foglalkozik legfőképpen, amelyek a tanítással-tanulással, és a gyermekek iskolai életével kapcsolatosak. Tavaly szeptemberben átlagosan 710 tanulóra esett egy iskolapszichológus, ám egyes járásokban ez a szám meghaladta a 3 ezret.

Három járásban – konkrétan a Lőcsei, Szinnai és a Mezőlaborci járásban – egyáltalán nem volt iskolapszichológus, derült ki az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzés adataiból, amelyről Daniela Bolech Dobáková szóvivő tájékoztatta a TASR hírügynökséget.

„Az általános iskolás tanulók mentális egészségéről való gondoskodás jelentőségét sokáig alábecsülték, és az állam mindeddig nem hozott létre egy igazán működőképes rendszert, holott ennek hiánya még inkább megmutatkozik a világjárvány kitörése óta” – mondta a szóvivő.

Problémásnak nevezte, hogy az illetékes intézmények nem rendelkeznek átfogó adatokkal a gyermekek mentális egészségéről és az iskolai támogató csoportok összetételéről, ami jelentősen megnehezíti a hatékony tervezést és a célzott állami támogatást.

Az ellenőrzés, amely a koronavírus-járvány utáni időszakban, azaz 2023 és 2025 között az általános iskolai tanulók mentális egészségére és a megelőzésre irányult, egyúttal arra is rávilágított, hogy a világjárvány számos rendszerszintű változást tett szükségessé, és cselekvésre késztette az illetékes hatóságokat. „Az Állami Számvevőszék pozitívan értékeli a 2022 után hozott intézkedéseket. Ugyanakkor bizonyítást nyert, hogy már jóval korábban kellett volna figyelmet fordítani erre a fontos területre” – tette hozzá a szóvivő.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk