Gubík: a Magyar Szövetség kizárja az együttműködést a Smerrel és a Republikával

A Magyar Szövetség nem tudja elképzelni sem a választások előtti, sem a választások utáni együttműködést a Smerrel és a Republikával — jelentette ki Gubík László az Aktuality.sk Egyenesen (Na rovinu) című műsorában. A párt elnöke szerint erről már az elnökségben is egyhangúlagos döntés született.

Gubík úgy fogalmazott, hogy a pártban egyértelmű álláspont alakult ki, és ebben nincs semmiféle kiskapu. „Nincs ott semmilyen harmadik, negyedik vagy ötödik mondat” — utalt arra, hogy a Magyar Szövetség vezetése kizárta a Smerrel és a Republikával való, választások előtti vagy utáni együttműködést és nem kíván a Most/Híd nyomdokaiba lépni.

A pártelnök Robert Ficót politikai partnerként is elutasította.

Szerinte nemcsak a jogállamiság állapota miatt elfogadhatatlan, hanem a gazdaság helyzete, az ország állapota és a nemzetiségi politika terén tapasztalt tétlenség miatt is. Külön bírálta Robert Kaliňák kijelentéseit is, mondván: a miniszter a Beneš-dekrétumok ügyében „áldozatból csinált tolvajt”.

Az interjúban szóba került az is, hogy Magyar Péter Gubík közlése szerint csak a Beneš-dekrétumok ügyének rendezése után lát lehetőséget az együttműködésre Robert Ficóval. Gubík ugyanakkor hangsúlyozta:

a Magyar Szövetség a jövőben is stratégiai partnerének tekinti a magyar kormányt.

A beszélgetés végén a megyei választások is szóba kerültek. Gubík szerint a Magyar Szövetség előbb a saját jelöltállítási „házi feladatát” végzi el, és csak ezután kezd tárgyalni más pártokkal az esetleges együttműködésről.

Megerősítette, hogy Nyitra és Nagyszombat megyékben mindenképpen saját jelöltben gondolkodnak, és arról is beszélt, hogy Besztercebánya megyében Ján Lunter, Pozsony megyében pedig Juraj Droba támogatása biztosnak tűnik.

A teljes beszélgetés IDE kattintva megtekinthető.