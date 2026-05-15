A Szlovák Információs Szolgálat szerint a Fico elleni merénylet volt a legsúlyosabb biztonsági incidens
Felvidék.ma
Fotó: TASR

A Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök ellen 2024-ben elkövetett merénylet volt a legsúlyosabb biztonsági incidens, amely valaha Szlovákiában történt – fogalmazott a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) a merénylet második évfordulóján kiadott közleményében.

A szolgálat hangsúlyozta, elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy egy demokratikus társadalomban merényletet kövessenek el egy törvényesen megválasztott kormányzati tisztségviselő ellen. Pavol Gašpar, az SIS igazgatója rámutatott, hogy két évvel a merénylet után még hangsúlyosabbá vált a politikailag motivált szélsőségesség.

„Az SIS vizsgálja az ideológiai vagy politikai ellenfelekkel szembeni erőszak, gyűlölet és intolerancia motiválta megnyilvánulásokat”

– magyarázta Gašpar.

A Szlovák Információs Szolgálat a közleményben kiemelte, hogy – különösen az online térben terjesztett információknak – gyakran nincs semmi valóságalapjuk, a dezinformáció tömeges terjesztése és annak esetleges sajtóvisszhangja erősíti a megosztottságot és növeli a társadalmi feszültséget.

„A gyűlöletbeszéd, a fenyegetések tartalmáról folyamatosan tájékoztatjuk a törvényes érintetteket”

– tette hozzá az SIS igazgatója.

Pénteken volt két éve annak, hogy a nyitrabányai kihelyezett kormányülés után rálőttek a kormányfőre. A merénylő, Juraj Cintula súlyos sérüléseket okozott a miniszterelnöknek. Április végén a Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta a rá kiszabott 21 éves börtönbüntetést, és megállapította, hogy a bűncselekményt az állam alkotmányos rendje felforgatásának szándékával követte el.

TASR/Felvidék.ma

