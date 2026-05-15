Home Itt és Most A kormányfő elleni merénylet azt mutatja, hová vezethet a gyűlölet
Itt és Most

A kormányfő elleni merénylet azt mutatja, hová vezethet a gyűlölet

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Matúš Šutaj Eštok Facebook-oldala

A Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök elleni merénylet évfordulója nemcsak magára az incidensre emlékeztet, hanem egyben figyelmeztet arra, hová vezethet a gyűlölet, a társadalom fanatizálása és a politikai ellenfél folyamatos dehumanizálása – fogalmazott a közösségi hálón a merénylet második évfordulója kapcsán Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter.

„Erre a napra emlékeznie kell az országnak, és soha többé nem fordulhat elő, hogy a politikai fanatizmus odáig fajuljon, hogy valakit fizikailag is likvidálni akarjanak a politikai véleménye vagy a pozíciója miatt. Kemény politikai küzdelmet lehet folytatni, de gyűlöletet kelteni, dehumanizálni, rálőni valakire soha” – hangsúlyozta.

A belügyminiszter emlékeztetett arra is, hogy a merénylő nem légüres térben radikalizálódott.

„A jelenlegi ellenzék politikusai, és egyes sajtótermékek képviselői által táplált, a más politikai nézeteket valló emberekkel szembeni gyűlölet vette körül”

– tette hozzá a miniszter.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A Szlovák Információs Szolgálat szerint a Fico elleni...

A kormánypárti civakodást bírálja az ellenzék, de köztük...

Tétlenséggel vádolja az ellenzék a szlovák kormányt a...

A belügyi tárca akciótervet készített a menekültügy és...

Blanár elítéli a Kárpátalját ért orosz támadást, Pellegrini...

Komáromban díjazzák az év felvidéki magyar vállalkozóit

Hat év után véget ért a veszélyhelyzet Magyarországon

Pellegrini bejelentette, Szlovákia lett a NATO egyik fő...

A rendőrség figyeli a biztonsági helyzetet az ország...

Biztonsági okokból lezárták az összes, Ukrajnával közös határátkelőt

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma