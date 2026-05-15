A kormányfő elleni merénylet azt mutatja, hová vezethet a gyűlölet

A Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök elleni merénylet évfordulója nemcsak magára az incidensre emlékeztet, hanem egyben figyelmeztet arra, hová vezethet a gyűlölet, a társadalom fanatizálása és a politikai ellenfél folyamatos dehumanizálása – fogalmazott a közösségi hálón a merénylet második évfordulója kapcsán Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter.

„Erre a napra emlékeznie kell az országnak, és soha többé nem fordulhat elő, hogy a politikai fanatizmus odáig fajuljon, hogy valakit fizikailag is likvidálni akarjanak a politikai véleménye vagy a pozíciója miatt. Kemény politikai küzdelmet lehet folytatni, de gyűlöletet kelteni, dehumanizálni, rálőni valakire soha” – hangsúlyozta.

A belügyminiszter emlékeztetett arra is, hogy a merénylő nem légüres térben radikalizálódott.

„A jelenlegi ellenzék politikusai, és egyes sajtótermékek képviselői által táplált, a más politikai nézeteket valló emberekkel szembeni gyűlölet vette körül”

– tette hozzá a miniszter.

