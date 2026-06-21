Bacsfa-szentantali Könnyező Szűz búcsúja

Bacsfa-Szentantalra zarándokoltak a Mária-tisztelő hívők a kegykép vérrel való könnyezésének 311. évfordulóján. A Boldogasszony-kegykép 1715. június 19. és június 23. között négy alkalommal könnyezett. A sírás vérkönnyeit egy kendőcskében gyűjtötték egybe; ezeket a Győrtől Nagyszombatig, egészen Bécsig érkezett hívők, szerzetesek és a papság jelenlétében fogták fel. Ezt az ereklyét teszik ki közszemlére és hódoló csókra.

A 18.00 órakor kezdődő ünnepi búcsúi főpapi szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. A szentmisét kellemes időben szentségi körmenet követte, a szép számban megjelent papság és a több száz hívő jelenlétében. A kegykép könny-ereklyéjét a szentmisén és a körmenetben a Nemzetközi Szent György Lovagrend tagjai vitték és őrizték. A templomban a szentségi áldás és a himnuszok eléneklése után lehetőség volt a könny-ereklye megcsókolására és a kegykép közelről való megtekintésére.

Duray Rezső képriportja az eseményről:

dr/Felvidék.ma