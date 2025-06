A murányi vár újra életre kel

A murányi várjátékok Gömör történelmét, hagyományait és a Murányi-síkság természeti szépségét ötvözve felejthetetlen élményt nyújtanak az egész család számára.

Idén a főprogram június 14-én szombaton, 10.00 órakor kezdődik a Nagy-hegyen a népszerű besztercebányai Divadlo pod Balkónom előadásával, amely két mesebeli előadást készített gyerekeknek és felnőtteknek.

A délelőtt folyamán kísérőprogram zajlik a Nagy-hegyen – a látogatók megismerkedhetnek és megkóstolhatják a Gömör-Malohont régió kézműves termékeit, felfedezhetik a középkor ihlette fajátékokat, ellátogathatnak egy középkori táborba, vagy vidám bohócokkal szórakozhatnak.

Solymászok is jelen lesznek. A legfiatalabbak és a romantikusok számára hintós túrát szervezünk a Nagy-hegyen.

A Murányi várban a Muránska Planina Nemzeti Park Igazgatósága érdekes környezetvédelmi játékokat készített elő, amelyek játékosan mutatják be a természeti kincseket és ennek az egyedülálló területnek a védelmének fontosságát. A látogatók középkori konyhaművészeti kóstolót is élvezhetnek, 13.00 órától pedig korabeli zenés koncertet és kardforgatók előadását is élvezhetik.

A murányi várjátékok a kultúra, a természet és az aktív kikapcsolódás egyedülálló kombinációját kínálják.

A programok a Murányi-fennsík Nemzeti Park szívében zajlanak, és egyedülálló kilátást nyújtanak Szlovákia egyik legmagasabb várából. A gyerekek élvezhetik a változatos programot, a szülők pedig értékelni fogják, hogy egy napot tölthetnek egészséges természeti környezetben, egy csipetnyi történelemmel – írják a szervezők.

A rendezvényt Murány község önkormányzata szervezi a Gömör Regionális Turisztikai Szervezettel és a Murányi-fennsík Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködve.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma