Marián Porvažník indul a PS színeiben Kassa megye elnöki posztjáért

Marián Porvažník üzletembert és ügyvédet indítja a Progresívne Slovensko Kassa megye elnöki posztjáért a jövő évi választáson – jelentette be kedden Kassán Michal Šimečka, a PS elnöke, és hozzátette, úgy véli, más ellenzéki pártok is támogatni fogják a jelöltjüket.

Porvažník a civil szférában is aktív, egyebek mellett a Za Inovatívne Slovensko projekt nagykövete. Šimečka szerint olyan ember, „aki sikeres vállalatokat épített fel, most pedig szeretné Kassa megye javára fordítani tapasztalatait, tehetségét, és van terve arra, hogyan érhetők el ezek a célok”. A pártelnök hozzátette, a PS célja továbbá az önkormányzatok megerősítése, és az, hogy döntő szavuk legyen az uniós források felhasználásánál. Porvažník szerint Kassa megye régóta nem használja ki a lehetőségeit. A régió sikerének kulcsa szerinte a jó munkalehetőségek és a színvonalas közszolgáltatások. „A megye is hozzájárulhat a foglalkoztatottság javításához például azzal, hogy felveszi a kapcsolatot a nagyvállalatokkal, és támogatja a kisvállalkozásokat. A közlekedést is fejleszteni kell, hogy az emberek gyorsabban eljussanak a munkahelyükre, hozzájussanak a szolgáltatásokhoz. Meggyőződésem, hogy ez a régió elég vonzó lehet ahhoz, hogy az emberek itthon maradjanak, sőt, ha elmentek innen, visszatérjenek” – mondta Porvažník, és megerősítette, hogy még nem tagja a pártnak, de közel állnak hozzá a PS által vallott értékek. Porvažník az első jelölt Kassa megye elnöki posztjára, akit nyilvánosan bemutattak. Jelenleg Rastislav Trnka a megyeelnök, Trnka második ciklusát tölti. Zuzana Mesterová, a PS parlamenti frakciójának elnöke kijelentette, sürgős változásokra van szükség Kassa megyében. „Rastislav Trnka nyolcéves mandátumát három szóban foglalhatjuk össze: illegális, gazdaságtalan működés, alkalmatlanság” – mondta a sajtóban megjelent információkra utalva. Arra a kérdésre, hogy a PS állít-e jelöltet Kassa főpolgármesteri posztjára is, Šimečka azt válaszolta, még nem zárultak le a tárgyalások. „Úgy mondanám, nem ez az utolsó olyan sajtótájékoztatónk Kassán, amikor egy hozzánk közel álló jelöltet mutatok be” – mondta a PS elnöke.

tasr/Felvidék.ma