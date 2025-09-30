„Meséld úgy, hogy lásd!”

Szeptember 26-án Budapesten, a Márai Sándor Kulturális Központban és a Mesemúzeumban rendezték meg a XXI. Országos népmese-konferenciát, amelynek középpontjában a gyermekkori népmesemondás állt.

A rendezvény a népmese napja (szeptember 30., Benedek Elek születésnapja) apropóján valósult meg, amelyet a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére 2005 óta ünnepelünk.

Az idei konferencia fókuszában a mesemondó versenyek szemléletváltása és az élőszavas mesélés pedagógiai lehetőségei álltak. A szervezők célja az volt, hogy interdiszciplináris párbeszédet kezdeményezzenek pedagógusok, könyvtárosok, néprajzkutatók, muzeológusok, mesemondók és más szakemberek között arról,

miként lehet túllépni a szövegcentrikus, reproduktív prózamondáson, és hogyan válhat a mesemondás élményalapú, belső képekre és személyes átélésre épülő folyamattá.

A résztvevők többek között azt vizsgálták, milyen szerepe lehet az élőszavas mesemondásnak a gyermek nyelvi fejlődésében, pszichés biztonságának erősítésében, kreatív önkifejezésében és szociális érzékenységének formálásában. A konferencia arra is választ keresett, hogyan illeszthető be a mesemondás az oktatás kreativitást és önkifejezést támogató céljai közé, illetve hogy a gyermeki élményközpontúság megőrzése mellett egyáltalán versenyeztethető-e az élőszavas mesélés.

Az előadásokat gyakorlati műhelyfoglalkozások kísérték, amelyek során a résztvevők módszertani eszközökkel és konkrét példákkal gazdagodhattak, hogy a mesemondás a pedagógiai gyakorlat szerves részévé válhasson.

A konferenciát a nemrég elhunyt dr. Raffai Judit néprajzkutató emlékének szentelték, aki sokat tett a mesemondás hagyományainak megértéséért.

Az esemény szervezésében a Magyar Olvasástársaság mellett a Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület, valamint a Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetség is részt vett.

Az idei találkozó ismét rámutatott arra, hogy a népmese napja mára határokon átívelő szakmai és közösségi mozgalommá vált, amelyben iskolák, könyvtárak és kulturális intézmények egyaránt szerepet vállaltak az élő mesélés hagyományának továbbéltetésében.

Az év magyar népmeséje 2025

A Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetség mesemondói összegyűjtötték azt a tíz népmesét, amelyet a legtöbben javasoltak az elmúlt időszakban. Ezek közül egy elnyerte Az év magyar népmeséje 2025 címet – a választás a közönség kezében volt. A szavazás szeptember 25-ig tartott. A legtöbb lájkot kapó mese lett az idei kedvenc. A győztest szeptember 26-án, a Népmese napjához kapcsolódó Országos népmese-konferencián hirdették ki.

„Megvan, megtaláltuk… vagy inkább kikapirgáltuk! Hivatalos: a 2025/26-os mesei év kiválasztottja nem más, mint A kiskakas gyémánt félkrajcárja” Köszönjük mindenkinek, aki szavazott, ajánlott, vagy csak drukkolt!” – írta a szövetség közösségi oldalán.

