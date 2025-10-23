Home Kitekintő „A lengyel és a magyar sors összefonódik”
Kitekintő

„A lengyel és a magyar sors összefonódik”

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: MTI

A lengyelek és a magyarok szinte minden nemzedékében megtapasztalható, hogy a két nemzet sorsa összefonódik – jelentette ki Marek Kuchcinski, a lengyel–magyar parlamenti baráti tagozat elnöke, volt alsóházi elnök szerda este Varsóban, az 1956-os forradalom kitörésének évfordulója alkalmából tartott ünnepségen.

A varsói magyar nagykövetség rendezvényén Íjgyártó István nagykövet és Marek Kuchcinski mondtak ünnepi beszédet, mindketten lengyel nyelven szólaltak fel.

Kuchcinski a lengyel és a magyar történelem jellegzetes vonásának nevezte a két nemzet sorsának összefonódását és hasonlóságát, amely „szinte minden generációban megfigyelhető”.

Ez a sorsközösség a keresztény értékrendszerből, a saját állam iránti tiszteletből és a szabadságszeretetből nőtt ki, és kifejezést kapott az 1956-os magyar forradalomban is, amikor tapasztalható volt a lengyelek és a magyarok szolidaritása

– jelentette ki Kuchcinski.

Áttekintve a lengyel és a magyar barátság történetének fő állomásait, Kuchcinski megemlítette a második világháborús hősöket is: idősebb Antall Józsefet, Henryk Slawikot, Esterházy Jánost és Waclaw Felczakot.

Kiemelte:

A szolidaritás fontossága „a hazáért, az értékekért és a demokráciáért” folytatott 1956-os küzdelemben is megmutatkozott.

A magyar forradalmárok a szabadság- és a hazaszeretet öröksége mellett egy másik fontos üzenetet hagytak az utókorra: „a mai Európában élve, folyton szem előtt kell tartanunk, hogy elsősorban magyarok és elsősorban lengyelek vagyunk”, és a fő kötelességünk „nemzeteink örökségének védelme” – hangsúlyozta Kuchcinski.

Lengyelország és Magyarország közös történelme arról is tanúskodik, hogy „közös közép-európai identitásunk is van”.

Ennek „nincs egyetlen központja, független a határoktól, viszont jellemző rá a kultúrák, szokások, nyelvek, nemzetek sokfélesége és az »egyenlők az egyenlőkkel, szabadok a szabadokkal« elve” – fogalmazott Kuchcinski.

Azt a kívánságát fejezte ki, hogy

„a lengyel–magyar szolidaritás és együttműködés hagyományában gyökerező üzenet” és az 1956-os hősök emléke a jövőben is kísérje a két nemzetet”.

A varsói ünnepség megrendezését mások mellett a budapesti Waclaw Felczak Alapítvány támogatta.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Vincze Loránt: ismertté tettük Európában az őshonos nemzeti...

Azért állunk ki, hogy ne haljon meg senki...

Elindult a Békemenet

Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt

Békepárti költségvetés kell

A Kreml szerint a budapesti találkozót alaposan elő...

Magyarország következetesen a békés ukrajnai rendezés pártján áll

Béke nélkül nincs gazdasági növekedés az Európai Unióban

Az illegális migráció által okozott negatív hatásokat a...

Donald Trump két napon belül ígért döntést a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma