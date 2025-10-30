Elkészült az energiatámogatási rendszer

Az energiatámogatás kifizetésére szolgáló rendszer már készen áll. Amint a Hálózati Rendszerek Árhivatala (ÚRSO) közzéteszi a végleges energiaárakat, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma (MH) benyújtja a kormánynak a vonatkozó javaslatot. Erről csütörtökön tájékoztatott Denisa Saková (Hlas-SD) gazdasági miniszter, aki szerint novemberben minden dokumentum rendelkezésre állhat.

„Remélem, hogy november folyamán rendelkezésünkre állnak majd az árakkal és minden egyéb információval kapcsolatos adatok, hogy konkrét javaslatot terjesszünk a kormány elé, amelynek alapján a kormány hivatalosan jóváhagyja ezt az energiatámogatást” – mondta Saková.

A miniszter kifejtette, hogy a minisztérium célja egy automatizált rendszer létrehozása volt az energiatámogatás kiszámítására és kifizetésére. Ennek köszönhetően a polgároknak nem kell fizikailag benyújtaniuk kérelmeiket az illetékes hatóságokhoz, ami többek között csökkenti a hatóságok terhelését. Saková emlékeztetett arra, hogy a minisztérium nem gyűjti össze a célzott energiatámogatás kifizetéséhez szükséges információkat a rendszereiben.

Az elektromos energia és a gáz esetében az alacsonyabb árnak közvetlenül a számlákban és az előlegfizetésekben kell tükröződnie. A fűtés esetében a minisztérium energiautalványokat fog alkalmazni. „Több mint 200 központi fűtésszolgáltató van, és körülbelül 29 000 egyedi csatlakozásunk van a központifűtés-hálózatra. Ebben az esetben nem tudtuk a folyamatot teljesen automatizálni, mert a fűtési költségek számlázását sokszor lakáskezelő társaságok végzik, melyekből több ezer van Szlovákia-szerte, és ezeknek a társaságoknak a rendszere nem mindig teljesen automatizált” – magyarázta a gazdasági miniszter.

A célzott energiatámogatás odaítélése adott háztartásokban élők számától és a jövedelemtől függ. A rendszerbe való felvétel elutasítása esetén történő reklamációk intézésére a minisztérium telefonos ügyfélszolgálatokat, illetve a járási hivatalok ügyfélszolgálatait készíti fel.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk