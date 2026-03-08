Ovisok napja Ipolyságon

Az ipolysági régió magyar alapiskoláinak bemutatkozását is szolgálta a Rákóczi Szövetség által szervezett ovisok napja az ipolysági városháza színháztermében. A március 7-ei alkalmon a szervezők felhívták az anyanyelvi oktatás fontosságára is a figyelmet.

A volt megyeháza dísztermében bemutatkozott a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, valamint a Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium Ipolyságról; a palásti Palásthy Pál Egyházi Alapiskola; az ipolyviski alapiskola a „Viskola”, illetve az ipolyszakállosi alapiskola.

A délelőtti programra meghívást kaptak a város és a környék óvodásai.

Amíg a gyerkőcök szórakoztak, addig a szülők tájékozódhattak a környék magyar nyelvű tanintézményei által kínált lehetőségekről.

Minden iskola kis kézműves sarokkal várta a legkisebbeket. Itt különféle díszeket, emléktárgyakat készíthettek a tavaszvárás és a húsvéti ünnepkör jegyében. A foglalkozások mellett népi játékokkal is készültek az iskolák, az őseink népi hagyományait mutatták be. Húsvétváró játékok mellett többek között tavaszköszöntő kiszehajtás is programon volt.

Mindeközben a Garagyulya Gólyalábas Komédiás Kompánia humoros műsorral szórakoztatta a kicsiket és nagyokat.

Az eseményre folyamatosan érkeztek az érdeklődők. Az óvodás szülők mellett pici gyermekes családok is érkeztek. Míg egyesek kézműveskedtek, mások bekapcsolódtak a zenés ügyességi játékokba. Igazi tavaszi forgatag alakult ki a színházteremben, és baráti kötetlen beszélgetésekre is remek alkalom volt a rendezvény ideje alatt.

Ősi Barnabás, a Rákóczi Szövetség alelnöke köszöntőjében hangsúlyozta a magyar iskolaválasztás és az anyanyelvi oktatás fontosságát.

„Az iskolaválasztással nem csak tudást választanak, hanem közösséget is” – emelte ki rövid köszöntőjében. Mint hozzátette, nehéz, ám fontos döntés a megfelelő iskola kiválasztása.

Továbbá felvázolta a Rákóczi Szövetség azon programjainak az összességét, amelyekkel hathatósan segítik és támogatják a családokat az iskolaválasztás kapcsán.

„A Rákóczi Szövetség végig kíséri a Kárpát-medencei magyar fiatalok életét és próbálja a magyar életközösségbe minél inkább integrálni a fiatalokat. Ennek egyik első foka az iskolaválasztás előtt álló óvodások megszólítása” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Ősi Barnabás.

A Rákóczi Szövetség munkáját a Felvidéken működő célalap-hálózat segíti, így az ipolysági program is az Ipolysági célalap közreműködésével valósult meg.

„A szövetség elsődleges célja a magyar közösségek támogatása, ezt szolgálja a magyar iskolaválasztási programunk is”

– szögezte le az alelnök.

A Rákóczi Szövetség szinte egész évben folytatja ebbéli tevékenységét, a célalapokkal karöltve az alapiskolai beiratkozási időszakban számos helyen valósulnak meg iskolahívogató közösségerősítő programok.

Kiemelte továbbá, hogy a Gólyahír programmal már a gyermek születésekor megszólítják a magyar szülőket. Így már ezáltal felveszik a kapcsolatot a szülőkkel, majd az iskolaválasztási programok következnek. A magyar iskolát választó elsősök iskolatáskát kapnak a Rákóczi Szövetségtől. Emellett igen népszerű a beiratkozási ösztöndíjprogram, amikor is a magyar iskolaválasztást köszönik meg egy jelképes összeggel a szülőknek.

Ősi Barnabás kiemelte, a Rákóczi Szövetség ilyen széleskörű tevékenysége mögött jelentős összefogás van.

Az adományozók közt cégek, magánszemélyek, önkormányzatok, fiatalok és nyugdíjasok egyaránt megtalálhatóak. A nagy összefogás is mutatja, hogy fontos munkát végez a Kárpát-medencében a Rákóczi Szövetség.

Pásztor Péter/Felvidék.ma