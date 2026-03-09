Keresztelővel egybekötött istentisztelet és vándorbölcső-átadás Tornagörgőn

Különleges és megható alkalomnak adott otthont vasárnap a tornagörgői református templom. A gyülekezet istentisztelet keretében ünnepelte egy kisgyermek keresztelőjét, valamint a Felvidéki Vándorbölcső program újabb állomását. Az esemény egyszerre szólt a közösség gyarapodásáról, a hit erejéről és a családok támogatásának fontosságáról.

Az istentisztelet nt. Varga Zoltán igeolvasásával kezdődött, aki Ézsaiás próféta könyvéből vett igével köszöntötte a gyülekezetet. A vasárnapi alkalom különlegességét adta, hogy a község lelkipásztorának gyermekét, Nagy Rebekát keresztelték meg. A keresztelő örömét a gyülekezet tagjai együtt élték meg a családdal, kifejezve, hogy egy gyermek születése mindig az egész közösség ünnepe.

Az igehirdetésben elhangzott, hogy Isten szeretete abban is megmutatkozik, ahogyan a szülők féltő gondoskodással veszik körül gyermekeiket. A lelkipásztor kiemelte a keresztszülők és nagyszülők szerepét is, akik fontos támaszt jelenthetnek a gyermek nevelésében, különösen a hit továbbadásában.

A vándorbölcső program üzenetéről nt. Mudi Róbert szólt a gyülekezethez. Mint elmondta, a bölcső nemcsak egy használati tárgy, hanem jelképe annak a gondoskodásnak, amely összeköti a közösség tagjait. Ahogyan a bölcső ringatja a gyermeket, úgy tart bennünket is kezében a mindenható Isten. A program célja az is, hogy lehetőséget adjon az egyszerű gyülekezeti tagoknak, hogy hozzájáruljanak egy család öröméhez és boldogságához.

Az igehirdetés során a március 8-i nemzetközi nőnap kapcsán külön köszönet hangzott el a nők felé. A lelkipásztor hálával szólt az édesanyák, nagymamák és minden nő szeretetéről, áldozatos munkájáról és gondoskodásáról.

Hangsúlyozta, hogy Jézus földi életében is fontos szerepet töltöttek be női követői, akik hűséggel és bátorsággal álltak mellette.

A nők számára különösen fontos a biztonság érzése, és bár ezt sokszor a férfiak nem tudják teljesen megadni, Isten gondviselő szeretete minden ember számára biztos támaszt jelent.

Az alkalmon elhangzott, hogy a történelem során gyakran a nők voltak azok, akik a családokban őrizték a hit lángját. Ezért külön öröm, amikor egy közösség új élettel gazdagodik.

Minden megszülető gyermek – fogalmazott a lelkipásztor – Isten halk, mégis erőteljes üzenete a világnak, az élet mindig erősebb a pusztításnál.

A prédikációban szó esett arról is, hogy az emberek sokszor keresik az utat, merre kell menniük, melyik irányt válasszák. Életpéldákkal kiegészítve hangzott el, hogy Isten olyan utat mutat az embernek, amely a biztonság és a megmaradás felé vezet.

Az istentisztelet végén a Szövetség a Közös Célokért rozsnyói munkatársa mutatta be azokat a lehetőségeket, amelyek a magyar családok támogatását szolgálják. A jelenlévők tájékoztatást kaptak többek között a magyarországi babakötvényről, az életkezdési támogatási programról, valamint a Rákóczi Szövetség Gólyahír programjáról és az ehhez kapcsolódó további támogatásokról.

A tornagörgői alkalom így nemcsak egy gyermek keresztelője volt, hanem a közösség összetartozásának és a jövőbe vetett reményének ünnepe is, annak a hitnek a megerősítése, hogy a megszülető gyermekekkel együtt a közösség jövője is tovább épül.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma