Gubík: nem kudarc, hanem tanulság a LIBE-meghallgatás

Nem kudarcként, hanem tanulságként értékeli Gubík László, hogy végül nem kapott megszólalási lehetőséget az Európai Parlament LIBE bizottságának meghallgatásán, amelyen a Beneš-dekrétumok mai jogi következményeiről volt szó. A Magyar Szövetség elnöke szerint az eset ismét megmutatta: a felvidéki magyar közösség érdekeit csak saját, közvetlen európai képviselettel lehet következetesen megjeleníteni.

A pártelnök a helyszínen követte az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának meghallgatását, noha – mint mondta – már korábban eldőlt, hogy nem kap szót az ülésen.

Gubík ennek ellenére Brüsszelbe utazott, és a helyszínen sajtótájékoztatón is megszólalt. Hangsúlyozta: a szakmai képviselet biztosított volt, mivel a meghallgatáson felszólalt Fiala-Butora János alkotmányjogász, akit az ügy egyik legfelkészültebb szakértőjének tart.

Ugyanakkor úgy véli, a bizottság elszalasztott egy lehetőséget azzal, hogy nem adott teret a felvidéki magyar politikai képviselet megszólalásának. Megfogalmazása szerint a szakmai és politikai álláspont együtt még erőteljesebben mutathatta volna meg az ügy súlyát.

Két magyarázat, egy következtetés

A megszólalás elmaradásának okairól eltérő értelmezések jelentek meg. Az egyik szerint politikai döntés született, a másik szerint a meghallgatás eleve szakértői jellegű volt, ezért nem hívtak politikusokat.

Gubík szerint a pontos indoklás nem ismert, a történtekből azonban így is világos következtetés vonható le.

„Az ilyen helyzeteket meg lehetne előzni azzal, ha alanyi jogon lenne európai parlamenti képviselete a felvidéki magyarságnak” – hangsúlyozta.

Nem sértődés, hanem józan mérleg

A Magyar Szövetség elnöke leszögezte: nem tekinti kudarcnak a történteket.

„Kaptunk mi már ennél nagyobb pofont is” – jegyezte meg, hozzátéve: önmagában már az is fontos, hogy a Beneš-dekrétumok ügye napirendre került Brüsszelben.

Szerinte minden ilyen fórum lehetőséget jelent arra, hogy az ügy nemzetközi szinten is láthatóvá váljon, a valódi értékét azonban az mutatja meg, lesznek-e később kézzelfogható következményei.

„Minden meghallgatás annyit ér, amennyi eredménye lesz” – fogalmazott.

Szakmai érvek és politikai háttér is kell

Gubík arra is rámutatott, hogy a szakmai képviselet önmagában nem elegendő.

„Illúzió azt gondolni, hogy politikai háttér nélkül ez az ügy előrevihető”

– mondta. Hozzátette, a nemzetközi nyomásgyakorlásban kulcsszerepe lehet az Európai Bizottságnak is.

A történtek szerinte nem írják felül a Magyar Szövetség európai stratégiáját, inkább megerősítik annak alapvetését: a felvidéki magyar közösség érdekeit csak akkor lehet következetesen képviselni, ha saját politikai jelenléttel is rendelkezik az európai intézményekben.

A LIBE-bizottsági vita így számára nem lezárt ügy, hanem újabb figyelmeztetés arra, hogy a felvidéki magyarok európai szintű képviselete nem pusztán politikai cél, hanem stratégiai szükségszerűség.

Miért fontos a LIBE-vita?

A szlovák parlament által elfogadott büntető törvénykönyvi módosítás szerint bűncselekménynek minősül a második világháború utáni „békés rendezés”, vagyis a Beneš-dekrétumok jogi alapjának nyilvános megkérdőjelezése. Ez akár fél évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető, noha – mint arról korábban már írtunk – a Beneš-dekrétumok bírálata önmagában nem esik automatikusan büntetőjogi tilalom alá.

A vita jelentőségét az adja, hogy a Beneš-dekrétumok következményei nem pusztán történelmi természetűek. A szlovák állam ma is képes olyan eljárásokra, amelyek nyomán családoktól, örökösöktől vonnak el földeket a kollektív bűnösség elvére épülő jogi logika alapján. Ez már nem csupán emlékezetpolitikai kérdés, hanem jogállamisági, tulajdonjogi és diszkriminációs probléma is.

Az érintettek között nemcsak felvidéki magyarok vannak, hanem más uniós állampolgárok, sőt olyan örökösök is, akik ma már szlovákként élnek. A kérdés ezért túlmutat a történelmi sérelmeken: arról szól, hajlandó-e az Európai Unió foglalkozni egy olyan, máig ható jogfosztással, amely saját alapelveit is érinti.

A mostani brüsszeli vita ugyanakkor arra is rámutatott, hogy külső szövetségesek és szakmai érvek önmagukban nem mindig elegendőek. Ha nincs saját, közvetlen és megkerülhetetlen politikai képviselet, akkor mások döntik el, mikor és milyen súllyal kerül napirendre a felvidéki magyar közösség ügye.

Szalai Erika/Felvidék.ma