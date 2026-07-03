Rekordévet zárt a pozsonyi repülőtér

Az elmúlt 17 évet tekintve 2025-ben érte el a legjobb gazdasági eredményét a pozsonyi M. R. Štefánik repülőtér. Az adózás utáni nyereség immár második egymást követő évben közel 3,6 millió eurót tett ki.

A társaság pénteki közlése szerint a teljes működési bevétel 2 százalékkal, 44,8 millió euróra nőtt. Ezen belül a légi alaptevékenységből származó bevétel 6 százalékos bővülést követően megközelítette a 29,9 millió eurót. A működési költségek ugyanakkor 9 százalékkal emelkedtek, így elérték a 41,3 millió eurót.

„Két egymást követő évben is rendkívüli gazdasági eredményeket értünk el, és a veszteségből átfordultunk nyereségbe. A repülőtér a korábbi években veszteséges volt, főként a magas működési költségek, az energiaárak, a személyi juttatások és az értékcsökkenési leírások, valamint a kamatkiadások miatt” – mondta Dušan Novota, a pozsonyi repülőtér vezérigazgatója és igazgatósági elnöke.

A repülőtérnek 2025-ben összesen 2,4 millió utasa volt, ami 25 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. A légiforgalmi tevékenység az összbevétel 67 százalékát adta.

A legnagyobb bevételnövekedést az utas- és földi kiszolgálás (handling), a leszállási illetékek, valamint a légi áruszállítási szolgáltatások terén érték el. Ez elsősorban a kereskedelmi járatok számának bővülésének és a nagyobb felszállótömegű repülőgépek használatának köszönhető.

A nem légiforgalmi tevékenységekből származó bevételek 13 százalékkal, 10 millió euróra emelkedtek, ami az összbevétel 22 százalékát tette ki. A növekedéshez elsősorban a helyiségek és területek bérbeadása, az üzemanyag-tárolás, valamint a parkolók üzemeltetése járult hozzá. Ezzel szemben az egyéb működési bevételek az előző évhez képest 31 százalékkal, 4,9 millió euróra csökkentek. A nyereség felosztásáról a társaság közgyűlése dönt.

TASR/Felvidék.ma