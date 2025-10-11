A Világosság református egyházi műsor október 12-ei ajánlata

A Pátria rádióban vasárnap a 7.05-kor kezdődő műsor témái: a kánaáni asszony kérése és Jézus válasza, egyházmegyei családi nap Alistálon, életének 69. évében hazatért Megváltó Urához Szabóné Köblös Valéria nyugalmazott lelkipásztor.

Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírusz és Szidón területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: „Uram, Dávid Fia! Könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek!“ Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték: „Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik.“ De ő így felelt: „Én nem küldettem máshoz, csak Izráel házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: „Uram, segíts rajtam!“ Jézus erre így válaszolt: „Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak.“ Az asszony azonban így felelt: „Úgy van, Uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak.“ Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod!“ És meggyógyult a leánya még abban az órában.

A kánaáni asszony és Jézus találkozásának a történetét Feszty Zsolt kulcsodi lelkipásztor magyarázza igehirdetésében.

Alistál adott otthont augusztus végén a Pozsonyi Református Egyházmegye családi napjának. Az igei üzenetével kapcsolatban kérdezzük Gebe László nagybalogi lelkipásztort.

Mi az a családi templomépítés? Erről is szó volt az egyházmegyei napon, amelyről Szűcs Sándor generációkutató, teológus, játéktervező tartott előadást.

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon – tanácsolja a Példabeszédek könyve. Hogyan kapcsolódik rá erre az új oktatási törvény? – többek között ez is kiderül a Gyurkovics Árpáddal, az Emmaus Polgári Társulás egyik koordinátorával készült beszélgetésből.

Életének 69. évében, 2025. szeptember 30-án hazatért Megváltó Urához Szabóné /szül. Köblös/ Valéria nyugalmazott református lelkipásztor. Egy korábbi igehirdetése rövid részletének a felidézésével emlékezünk rá a műsorban.

