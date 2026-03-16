Nacsa Lőrinc: a magyar jövő az, amiért érdemes együtt dolgoznunk

„Őrizzük meg nemzeti egységünket, húzzunk egy irányba, a magyar jövő az, amiért érdemes együtt dolgoznunk” – hangoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap Marosvásárhelyen, az 1848-as forradalom és szabadságharc tanulságait összegezve a Székely Vértanúk Emlékművénél mondott ünnepi beszédében.

Nacsa Lőrinc az 1848. március 15-én indult mozgalmat a magyar nemzeti jellem és szabadságszeretet páratlan megnyilvánulásának nevezte, arra hivatkozva, hogy az akkori jelentős megmozdulások között egyedül a magyar maradt március 15-én vértelen forradalom.

„Azóta is mi, magyarok elutasítjuk a politikai célkitűzések és viták erőszakos intézését, de megvédjük magunkat, ha ránk támadnak.

Elutasítunk minden fenyegetést és minden erőszakot, vonatkozzon ez bárkire, vonatkozzon ez az erdélyi magyarokra, vonatkozzon ez a magyar miniszterelnökre vagy bárkire” – szögezte le az államtitkár.

Másfelől az is páratlan volt, hogy a magyarság őrizte legtovább a népek tavaszának lángját. A birodalmi csapatokkal szemben a magyar honvédek, köztük a székelyek is, mindaddig kitartottak, amíg józan esélye volt a győzelemnek – emlékeztetett, hozzátéve: ezt az összefogás és az önkéntes áldozatvállalás tette lehetővé.

„Ha az utcáról elrabolt embereket állítottunk volna ki a birodalmi csapatokkal szemben, az a magyarság és szabadságszeretetünk szégyene lett volna. Mi, magyarok azonban példát mutattunk 1848-49-ben a világnak hazaszeretetből és felelősségteljes honvédelemből” – jelentette ki Nacsa Lőrinc.

Kiemelte: 1848 fontos tanulsága az egységben rejlő erő, amelyet a 2010-ben végrehajtott nemzetpolitikai fordulat idején Magyarország kormánya úgy fogalmazott meg:

minden magyar felelős minden magyarért.

„Ez a nemzetpolitikánk alapelve és nemzetben gondolkodásunk kulcsa. Ezért tudtunk elérni Önökkel, vásárhelyiekkel közösen az elmúlt 16 évben számtalan eredményt, amely közelebb vitte gyermekeinket az anyanyelven való oktatáshoz, a szülőföldön való boldoguláshoz, a közösség, a kultúra és a hit magyar nyelvű megéléséhez és a gazdasági erőhöz, mert ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy legyen tíz, húsz, ötven, száz, kétszáz, de ezer év múlva is itt, a Székely Vértanúk emlékművénél magyar március 15-ei megemlékezés. Ennél nem adhatjuk lejjebb, ez a célunk. Közösen Önökkel a magyar nemzetpolitika mindig a magyar jövőért fog dolgozni” – hangoztatta az államtitkár.

Szerinte azonban vannak, akik a felelősségteljes összefogást szétvernék, megfosztva a külhoni magyarokat a szavazati jogtól, az állampolgárságtól és a támogatástól.

„Vannak, akik jelmezbe bújva próbálják mímelni az összefogást, de itt Erdélyben önök pontosan tudják, és itt

Erdélyben mindig hamar kiderül, ha valakinek csak a neve magyar, de a szíve nem.

Magyarország kormánya azért dolgozik és azért fog össze Önökkel, hogy a magyarok a világon mindenhol, így itt Marosvásárhelyen is boldogulni tudjanak szülőföldjükön, a nehézségek, a kihívások közepette is a nemzeti egységünket tudjuk fenntartani” – jelentette ki Nacsa Lőrinc.

Felhívta hallgatósága figyelmét: idén áprilisban arról kell dönteni, hogy folytatódhat-e a 16 éve elkezdett munka, és arra buzdította az erdélyi magyarokat, válasszák azokat, akik szívből és nem csak színből képviselik nemzetünket.

„Önök számíthatnak ránk, és azt kérjük, hogy mi is számíthassunk Önökre. Mi ennek a felelősségnek a tudatában ígérjük azt, hogy a biztos választást és a biztos folytatást képviseljük. Folytassuk közösen önökkel együtt a megkezdett munkát, legyen a 16 esztendőből két évtized Marosvásárhely és a magyarság jövője építésében! Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!” – zárta ünnepi beszédét a nemzetpolitikai államtitkár.

