Víz nélkül milyen lenne az életünk?

Kinyitjuk a vízcsapot és ömlik beőle a víz, nekünk ez természetes, van azonban ahol kincsnek számít a víz, amely életünk éltető eleme, egyik legfontosabb életforrásunk. A világ számos pontján ma is szükséget szenvednek belőle, emberek, állatok kénytelenek napokig nélkülözni vagy kilométereket vándorolni, hogy hozzájussanak.

A vízhiányra, a vizek tisztaságára, a vízzel való gazdálkodásra évtizedek óta szakemberek, politikusok hívják fel a figyelmet, mert bizonyossá vált, hogy készleteink nem végtelenek. Ezért nem lehet elég sokszor figyelmeztetni az odafigyelésre, a vízzel való takarékoskodásra.

Március 22-e 1992 óta a Víz világnapja. Az ENSZ közgyűlése a Rio de Janeiróban megtartott Nemzetközi Környezeti és Fejlesztési Konferencián kezdeményezte a világnap bevezetését.

Egyben azt is meghatározták, hogy 2030-ig a világ minden pontján, minden lakosnak biztosítani kell a biztonságos ivóvízhez és megfelelő higiéniához való hozzáférés lehetőségét. Az időpont egyre közelebb van és teendő még akad bőven…

A biztonságos ivóvízhez való hozzáférés alapvető emberi jog, mégis 2.1 milliárd ember él ma is ilyen szolgáltatás nélkül. Elképesztő ez a szám, de valós, és a kimutatások szerint ez az adat évről évre emelkedik.

Aki távoli, egzotikus országokban, vidékeken megfordul, gyakran tapasztalja ennek hiányát, egyben azokat a keserves körülményeket is, amelyek a tiszta, egészséges víz, illetve ivóvíz hiányát jelentik. Ezek súlyos következményei aztán kihatnak az egyének életére és az egyes társadalmak egészére. Ezért van nagy jelentősége minden évben ennek a napnak, ezért nem lehet elég hangsúlyosan kiemelni az ivóvíz jelentőségét életünkre.

Évente más fókuszpontja van a világnapnak, idén a nők, lányok, asszonyok beleszólását tették a középpontba a vízzel kapcsolatos döntésekbe, hogy a víz egy egészségesebb, nemek közötti egyenlőséget biztosító jövő erőforrásává váljon, amely mindannyiunk javát szolgálja.

Ezen a napon világszerte magánszemélyek, közszereplők, politikusok szólalnak meg a témában, intézmények és szervezetek ezrei rendeznek különféle akciókat, illetve kommunikációs, érdekképviseleti és közösségi médiaszolgáltatásokon keresztül népszerűsítik az ivóvíz tisztaságának, hozzáférhetőségének fontosságát, egyáltalán magának a víznek a nélkülözhetetlenségét az életvitelben.

Pozsonyban ebből az alkalomból a Pozsonyi Vízgazdálkodási Társaság ingyenesen analizálja a lakosság számára a vízmintákat.

A mintákat a társaság Bojnická utcában levő laboratóriumában gyűjtik, elemzik, és megállapítják milyen összetevőket tartalmaz, és azt is, milyen a víz keménysége. Ez ugyanis nemcsak az egészségre, hanem a háztartási gépek élettartamára és működésére is kihatással van, a víz nitrit- és nitráttartalma pedig érzékenyen hathat a gyerekekre és a terhes nőkre.

Hasonló akciót tartanak Kassán is a Hőgazdálkodási Vállalatnál, ahol az elmúlt években mintegy 300 lakos vizsgáltatta meg ivóvizét, főleg azok, akik lakossági kutakból nyerik a vizet. Az eddigi minták esetében 75 százalék megfelelt az előírt normáknak, 25 százalékban eltérést mutatott, két esetben viszont egészségre káros értékeket mértek.

A tiszta víz az egészségünk alapja, az emberi szervezet fő alkotóeleme, hétköznapjaink természetes tartozéka. Megőrizni tisztaságát, vízkészleteinket, takarékoskodni vele mindannyiunk kötelessége.

Március 22-ét világnapjává nyilvánították, de az év valamennyi napján alapvető feladatunk az odafigyelés, akár úgy is, hogy feleslegesen nem hagyjuk nyitva a csapot, fürdéskor, zuhanyozáskor, fogmosáskor, mosogatáskor nem hagyjuk nyitva indokolatlanul a csapot, mert ami nálunk természetes, az máshol luxus, és naponta érzékelhető valós probléma.

A vízkészletek fogynak, a klímaváltozás befolyásolja a vízforrásokat, a vízhiány kockázata világméretű gond, ne várjuk meg, hogy bennünket is érintsen!

BM/Felvidék.ma