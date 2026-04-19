Hagyomány, közösség és kiváló borok ünnepe Szádalmáson

Április 18-án ünnepi hangulatban rendezték meg a Tavaszi Regionális Borfesztivált Szádalmáson, ahol borászok, szakértők és borkedvelők gyűltek össze, hogy közösen értékeljék az elmúlt évjárat eredményeit és ápolják a térség gazdag borkultúráját.

A rendezvényt Slavomír Zubriczky, Szádalmás község polgármestere nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, hogy a 2025-ös év a korábbi esztendők szélsőséges időjárása után kiegyensúlyozottabbnak bizonyult, így klasszikus szőlészeti évként vonulhat be az emlékezetbe. Mint fogalmazott, a szőlőtermelők jó termést takaríthattak be, a szőlő egészséges maradt, ami a borok minőségében is egyértelműen visszaköszön. Bár a tavaszi fagyok próbára tették az ültetvények ellenálló képességét és a borászok szakértelmét, a szőlők jó állapotban maradtak, és az évjárat kedvezően alakult.

Az idei borokat frissesség, magasabb savtartalom és gazdag aromavilág jellemzi, különösen a fehér- és roséborok mutatnak kiemelkedő potenciált eleganciájukkal. A polgármester hangsúlyozta, hogy a bor nem csupán ital – egy év, egy táj és az azt formáló emberek története.

A fesztiválon a környező települések – Körtvélyes, Jablonca, Tornagörgő és Szádudvarnoki – képviselői is részt vettek, erősítve a térségi összefogást. A rendezvény nemzetközi jelleget is öltött. Hazai borászok mellett Csehországból, Morvaországból és Magyarországról érkezett vendégek, valamint borlovagrendek tagjai is jelen voltak.

A borbemutatót művészeti igényességgel rendezték meg, ahol a borok mellett különféle alkotások is helyet kaptak, így a látogatók komplex kulturális élményben részesülhettek.

A gasztronómiai kínálat is gazdag volt, a finom ételek méltó kísérői voltak a kiváló boroknak.

A versennyel egybekötött kiállításra összesen 204 borminta érkezett, amelyeket szakmai zsűri értékelt. A résztvevőket oklevelekkel és kiemelt díjakkal jutalmazták több kategóriában. A fehérborok kategóriájában Bartók Csaba nyerte el a champion címet, a fehér vegyesborok között Pogány Norbert bizonyult a legjobbnak. A vörösborok mezőnyében két győztest hirdettek – Hanesz Zdenka és Farka Tamás részesült elismerésben, míg a vörös vegyesborok kategóriájában Hanesz László diadalmaskodott. További elismerést kapott Roberta Holečko és Nagy Géza is.

A rendezvényen köszöntő beszédet mondott Michal Kaliňák, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának államtitkára, aki a szőlőművelés mögött álló kemény munkát, az erős hagyományokat és az emberi összetartozást emelte ki.

Mint hangsúlyozta,

az ilyen események bizonyítják, hogy a jó szomszédok nemcsak együttműködnek, hanem segítik is egymást, miközben továbbadják a múltból örökölt értékeket a jövő generációinak.

A díjátadót követően a résztvevők a Szent Orbán-szoborhoz vonultak, ahol ünnepélyes keretek között helyezték el a koszorúkat a borászok védőszentjének tiszteletére. A megemlékezés meghitt hangulatát az Andrássy Dénes Férfikar éneke emelte, amely méltó módon kísérte a tiszteletadás pillanatait. Az ünnepi áldást Nt. Zsóka János és Nt. Varga Zoltán mondták el, hangsúlyozva, hogy a bor a föld iránti tiszteletet, a dolgos kezek munkáját és a közösség megtartó erejét szimbolizálja.

Mint elhangzott, Szent Orbán alakja arra emlékeztet, hogy a szőlőnek éppúgy szüksége van az égi áldásra, mint az emberi munkának Isten kegyelmére. A szentírásban a bor az öröm és az isteni áldás jelképe – ez az üzenet hatotta át az egész rendezvényt, amely méltó módon ünnepelte a borászat hagyományát, közösségformáló erejét és jövőjét.

A résztvevők az ének hangjai mellett közösen hajtottak fejet a hagyományok és az elődök munkája előtt, erősítve a közösség összetartozását. A rendezvény méltó lezárásaként ez a csendes, mégis felemelő pillanat is azt üzente, hogy a bor nem csupán egy ital, hanem élő hagyomány, amely generációkat köt össze, és a közösség jövőjének egyik fontos alapja.

A szerző felvételei

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma