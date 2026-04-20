Az alapiskolák harmadik osztályában is lesz tesztelés

A Nemzeti Oktatási és Ifjúsági Intézet (NIVaM) előkészítette az alapiskolák harmadik osztályos tanulóinak kritériumorientált tesztelését (CRT3 2026). A kiválasztott iskolákban április 27-e és június 5-e között írják ezeket a felmérőket – tájékoztatott honlapján az intézet.

„A felmérést 237 iskolában több mint 6000 tanuló írja meg, közülük körülbelül 900 magyar iskolás” – tette hozzá a NIVaM. A felmérés célja a meghatározott, fix követelményrendszer elsajátításának ellenőrzése, a tanuló teljesítményét nem a többi diákhoz, hanem a standarhoz mérik.

A kétnapos felmérés a szövegértési és nyelvi készségekre, valamint a matematikai készségekre összpontosít. Visszajelzést ad az iskolának, hogy a tanulók mennyire sajátították el az új állami oktatási programban (kurikulum) meghatározott standardokat.

„A tanároknak lehetőséget nyújt arra, hogy ne társaikhoz hasonlítsák a gyerekek eredményeit, hanem a standardhoz, és elősegíti a tananyag célzott átadását és a tanulók fejlődésének megfigyelését”

– tette hozzá a NIVaM.

Ez az értékelési mód külföldön is elterjedt, kritériumorientált tesztelés van például Észtországban és Németországban, és más OECD-országok is hasonló elveket követnek az oktatás minőségének javítására a világosan meghatározott elvárások és a rendszeres visszajelzés segítségével – zárta az intézet.

TASR/Felvidék.ma

