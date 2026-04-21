Home Kitekintő Népi hagyományok a fenntarthatóság szolgálatában
Kitekintő

Népi hagyományok a fenntarthatóság szolgálatában

A Fenntarthatósági Témahét van

Fotó: https://www.facebook.com/kekbolygoalapitvany

A Szentendrei Skanzenben kiállítás mutatja be, miként szolgálhatják a népi hagyományok a fenntarthatóságot – erről beszélt Áder János volt köztársasági elnök Kék bolygó című podcastjának hétfőn, április 20-án megjelent adásában, amely a legnépszerűbb videómegosztón is megtekinthető.

A 2026-os Témahét fókuszában a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság kérdéseiből az erdő mint ökoszisztéma, mozgás és egészség, fenntartható közlekedés, a fenntarthatóság mindhárom kérdéskörét átfogó komplex témaként a tudatos vásárlás – ökocímkék és a hulladék állnak.

Együtt a fenntarthatóságért! 

Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke Nagyné Batári Zsuzsannával, a Szentendrei Skanzen tudományos főigazgató-helyettesével, az új tárlat vezető kurátorával beszélgetett a kiállításról.

Nem csupán aktualitása miatt kiemelkedő a projekt, hanem már az előkészítés folyamata is rendhagyó: a tárlat 17 kurátor közös munkájának eredménye.

Ez az együttműködés a közösségi alkotóerő tökéletes példája, amely önmagában is a fenntarthatóság egyik alapelve. A kiállítás alapgondolata a 2015-ben elfogadott ENSZ-programból indul ki. A kezdeményezés célja, hogy 2030-ra egy élhetőbb jövő felé vezesse a világot: ahol a társadalmi egyenlőség és integráció, az igazságos gazdasági fejlődés és a természeti környezet megóvása egymást erősítve valósul meg. Ennek érdekében 17 – úgynevezett – Fenntartható Fejlődési Célt határoztak meg.

Az ötlet innen szinte magától adódott: az évek során a múzeum olyan tudást halmozott fel, amely nemcsak bemutatja, hogyan éltek elődeink, hanem arra is alkalmas, hogy egyes elemeit a jelenben is alkalmazzuk.

Az egyszerű paraszti megoldások ma is inspirációt nyújthatnak, ha azokat a mai igényekhez és körülményekhez igazítjuk, elősegítve ezzel a fenntarthatóság minél teljesebb megvalósulását.

Gyakorlati tippek a múltból egy fenntarthatóbb jövőért A kiállítás 17 kurátora a 17 fenntartható fejlődési célhoz egy-egy olyan megoldási javaslatot kapcsol, amely a paraszti kultúrában a mindennapi élet természetes része volt. A látogatók így gyakorlati tippeket vihetnek haza, amelyeket akár azonnal alkalmazhatnak saját életükben.

A néprajzi tudás gazdagságát és a Skanzen kiállításainak sokszínűségét mutatja, hogy minden célhoz készült egy kiállításajánló is. Ezek a múzeum 80 hektáros területén, a különböző tájegységekbe kalauzolják a látogatókat, ahol az adott téma részleteivel is megismerkedhetnek. Így a vendégek akár saját szervezésű, tematikus sétákon is részt vehetnek, érdeklődésüknek megfelelő útvonalakat kialakítva.

A közös gondolkodás alkotó ereje

A kurátori csapat a részletek kidolgozása során a társadalmi és gazdasági fenntarthatóság szempontjait is hangsúlyosan érvényesítette, és tudatosan építette ki azon támogatók körét, akik különböző tartalmakkal, filmekkel, tárgyakkal és felajánlásokkal járultak hozzá a kiállítás gazdagításához. A tárlat hitelességét így nem csupán a kurátorok felkészültsége garantálja, hanem az együttműködő partnerek köre is. Olyan intézmények és szervezetek kapcsolódtak a projekthez, mint az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Magyar Nemzeti Múzeum vagy a Szépművészeti Múzeum, de civil kezdeményezések és innovatív vállalkozások is hozzájárultak a közös munkához. Egy ilyen tárlat létrejötte nemcsak komoly szakmai kihívás tehát, hanem a közösségi munka erejének látványos megnyilvánulása is. A kiállítás ezért több rétegben közelíti meg a fenntarthatóság kérdését: nemcsak megoldásokat kínál, hanem példát is mutat arra, hogyan tudunk együtt gondolkodni és aktívan cselekedni egy fenntarthatóbb jövő érdekében.

 

 

Áder János elmondta:

a fenntarthatósági klímahéttel egy időben nyílik meg az a kiállítás, amely bemutatja, hogyan lehetne könnyebben elérni az ősi tudásra, népi bölcsességre, hagyományokra támaszkodva az ENSZ által 2015-ben elfogadott 17 fenntartható fejlődési célt.

A főigazgató-helyettes elmondta: a skanzen őrzi a paraszti tudást, amelyből ma is lehet tanulni.

A kiállítás ezeket a ma is használható gyakorlati ismereteket mutatja be. A sorozat a háztól indulva a használati tárgyakon át az ott élő embert, közösséget mutatja be. Jövőre is folytatódik a kiállítás, ami iskolások számára is fontos a szemléletformálásuk miatt – tette hozzá.

Arról is beszélt, hogy őseink a paraszti kultúrában egy sokkal természetközelibb életmód szerint éltek, jobban ismerték a saját környezetüket, például, hogy mi az, ami helyben legjobban megterem, milyen növényeket hasznosíthatnak, ismerték a gyógynövények pozitív hatását.

A skanzen területén több mint 120 féle gyógynövénnyel találkozhatnak a látogatók.

Áder János szerint az egyik legnagyobb probléma, hogy elveszítjük azt a tudást, ami szüleinknek, nagyszüleinknek megvolt, s ez hiányzik az egészséges életmódhoz, a környezetünkhöz való megfelelő viszonyhoz.

Hozzátette, Magyarországon van gyógynövény-kutatóintézet, amely fontos szerepet játszik abban, hogy ezek a növények nagyobb szerepet tölthessenek be a gyógyításban. Például a maszlag, amely fájdalomcsillapító, a farkasalma, amely sebkezelésre jó, az ördögcsáklya, amely gyulladáscsökkentő hatású, az útifű köhögés ellen, a kakukkfű pedig torokgyulladásra.

A kiállítás egyik része a fenntartható fejlődéssel összefüggésben a burgonyával is foglalkozik – tette hozzá.

– tette hozzá.

Áder János kifejtette, a burgonyát 8000 ezer éve ismerjük, Európában az 1500-as években, Magyarországon az 1700-as években terjedt el, ma egymilliárd embernek az alapélelmiszere, számos fajtája van, kicsi a vízigénye, energiadús, vitaminokban gazdag, gluténmentes, Magyarországon a második legfontosabb élelmiszernövény. A paraszti kultúra, hagyományok integrálása főként a skanzenekben látható.

A világ 54 százaléka városokban él, 2050-re már 75 százalék városlakó lesz, egyre kevésbé kapcsolódunk a paraszti kultúrához, elszakadtunk a hagyományoktól, ám fontos ezek fenntartása.  A szentendrei kiállítás hasznos ötleteket ad ehhez a városlakóknak – tette hozzá a volt államfő.

A kiállításmegnyitó Szentendrén a Magtárban 2026. április 22-én 15.00 órakor lesz, s azt Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Alapítvány alapító kuratóriumi elnöke nyitja meg.

mti/skanzen.hu / HE, Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Egy visszhang nélküli abszolút többség

Zelenszkij Magyar Pétertől reméli, hogy visszakapja a lefoglalt...

Bóka János: Ukrajna már hétfőn helyreállíthatja az olajszállítást...

Andrej Babis szerint kormánya pragmatikus külpolitikát fog folytatni

Washington június 16-áig engedélyezte az olajszállítást Szerbiának a...

Újabb három évre Brenzovics Lászlót választották meg a...

Az erdélyi magyarságnak az az érdeke, hogy az...

Irán vállalta, hogy soha többé nem zárja le...

Orbán Viktor: a jobboldali közösség teljes megújítására van...

Babiš: Prága mindent megtesz a NATO-val szembeni vállalásai...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma